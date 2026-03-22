قرب الـ 55 ألفا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.120 ألف جنيه بعد أن كان قد تجاوز الـ 60 ألفا.

شهدت أسعار الذهب هبوط عنيف في الأسواق على المستويين المحلي والعالمي مع استمرار الحرب الإيرانية والتي تسبب في ارتفاع قوي في أسعار النفط والدولار.

وسجل سعر الذهب عالميا 4491 دولار للاوقية بعد أن تجاوز الـ 5500 دولارا في وقتا سابق.

سعر الذهب اليوم الأحد 22-3-2026، عيار 21 الاكثر انتشارا 6890 جنيها بعد أن وصل إلى 7500 جنيه، لكن هذا الانخفاض اقل من الانخفاض العالمي.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 22 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4491 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5906 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6890 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7874 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.120 ألف جنيه.