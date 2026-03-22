اقتصاد

ارتفاع طفيف.. سعر بيع وشراء الذهب في ختام تعاملات الأحد

سعر الذهب في مصر يوم الأحد
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيفا خلال تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا نحو  6920 جنيها مقارنة 6910 جنيه بمستهل التعاملات بزيادة 10 جنيهات.

ويستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 22 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 22 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 7910 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6920 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى 6830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم5930 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5855 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4615 جنيه.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55360 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54640 جنيهًا. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 245985 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4497 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

