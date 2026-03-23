قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر فايد: حزين لعدم تواجدي في قائمة المنتخب رغم اجتهادي
الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب السعودية في حماية أمنها وسيادتها
شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة
حكم دفع الكفارة بدلا من قضاء صيام رمضان.. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
إيران تطلق الموجة 75 .. انفجارات تهز تل أبيب وصواريخ عنقودية تشعل سماء الأرض المحتلة
انسحاب مفاجئ للأجانب من قيادة العمليات المشتركة في العراق.. ونقلهم جوا خلال يومين
بسبب خلافات الجيرة.. سائق سيارة نقل يدهس سيدتين ودراجة نارية أمام منزل بالشرقية
ترامب يهدد : سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز
بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا يوم الإثنين

علياء فوزى

هبطت أسعار الذهب محليا وعربيا بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير.

وعالميا تراجع سعر الذهب في البورصة بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي وسجل سعر الأوقية إلي 4497 دولار.

يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في مصر المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبورصة العالمية، خلال اليوم الإثنين 23 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2025

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 7910 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6920 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى 6830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم5930 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5855 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4615 جنيه.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555 جنيهًا. 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55360 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54640 جنيهًا. 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 245985 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الإثنين 23-3-2026:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 542.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 497 ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 474.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 406.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16865.25 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3795.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين بدون مصنعة 

سجل الذهب عيار 24 نحو 541.50 درهم إماراتي.

وانخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 501.50 درهم إماراتي.

وبلغ الذهب عيار 21 نحو 480.75 درهم إماراتي.

وهبط سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى 412.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 16842درهما إماراتيا.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3846 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 44.325 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 40.625 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 38.800 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 33.250 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1378.875 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 310.325 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4497 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

