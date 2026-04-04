توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. مصر تستضيف مباحثات جديدة لدفع مسار التهدئة في غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم، السبت، بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8194 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7169 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت.

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي:

البيع: 54.43

الشراء: 54.54

سعر اليورو:

البيع: 62.70

الشراء: 62.54

إيران تطلب من السفن رفع أعلام دول صديقة لعبور مضيق هرمز

أعلنت وكالة بلومبرج، أن إيران تطلب من السفن تغيير تسجيلها ورفع أعلام دول صديقة لعبور مضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد الركن علي رضا إلهامي، يوم السبت، تدمير أكثر من 160 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ في الحرب الدائرة من جانب أمريكا وإسرائيل ضد إيران منذ نهاية فبراير الماضي.

ونقلت وكالة إرنا عن قائد الدفاع الجوي الإيراني قوله :"دمرنا طائرات متطورة للعدو وأكثر من 160 مسيّرة وعشرات الصواريخ الجوالة".

طقس اليوم في مصر: دفء نهاري وبرودة ليلية وشبورة تضرب هذه المناطق

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا حول درجات الحرارة بالمحافظات اليوم، السبت.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الطقس دافئ نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

تفاصيل مبادرة وزارة الصحة لإنقاذ أطفال التوحد

كشف عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل اختيار يوم الثاني من أبريل للاحتفال باليوم العالمي للتوحد، موضحُا أن هذا يرجع لعالم النفس الأمريكي بيرلاند صاحب المجهودات في هذا الملف.



وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن أبريل شهر التوعية بمرض التوحد عالميًا.

كيف أثرت الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري؟ تفاصيل

كشف رضا المسلمي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنه قبل انطلاق الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي، كان الاقتصاد المصري يتحسن، والمؤشرات التي تحققت حينها كانت جيدة.



وقال المسلمي، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الاحتياطي النقدي وصل إلى 52 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وطفرة في السياحة والصادرات.

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن التوقعات في هذه الفترة كانت تشير إلى اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، موضحًا أنه كان متوقع نزولها 6% خلال العام الجاري 2026.

مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا ..الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر اليوم السبت

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم السبت 4 أبريل 2026، طقسًا باردًا في الصباح الباكر، دافئًا إلى مائل للحرارة على معظم الأنحاء خلال النهار، وحارًا نسبيًا على جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس البارد في ساعات الليل.

وأضافت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الشبورة المائية ستكون متوقعة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مشيرة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

التشهير الرقمي بين القانون وحرية التعبير.. أستاذ القانون الجنائي يوضح

قال د. مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن التشهير الرقمي أو الإلكتروني يعني نشر معلومات أو محتوى عبر الإنترنت بهدف الإساءة أو الإضرار بسمعة شخص أو جهة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية.

وأوضح السعداوي خلال صباح الخير يا مصر أن حرية التعبير حق يكفله القانون، لكنها تصبح جريمة عند تجاوزها لنشر الأكاذيب أو الإهانات التي تلحق الضرر بالآخرين، ما يُعرف بالتشهير الرقمي.

وأشار إلى أن المشرع المصري عالج أوجه الإزعاج المختلفة عبر وسائل الاتصالات منذ صدور قانون العقوبات، حيث جُرمت القذف والسب والتنمر، ومع تطور التكنولوجيا، توسع القانون ليشمل الجرائم الإلكترونية، ويفرض عقوبات رادعة على من يسيء استخدام الإنترنت للتشهير بالآخرين

بمشاركة دولية.. مصر تستضيف مباحثات جديدة لدفع مسار التهدئة في غزة

كشفت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» أن مصر استضافت خلال اليومين الماضيين مباحثات مهمة، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات جرت بمشاركة عدد من الوسطاء، إلى جانب نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام، في محاولة لدفع مسار التهدئة إلى الأمام.