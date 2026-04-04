الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بلومبرج: إيران تطلب من السفن تغيير تسجيلها ورفع أعلام دول صديقة لعبور مضيق هرمز

هاجر ابراهيم

أعلنت بلومبرج، أن إيران تطلب من السفن تغيير تسجيلها ورفع أعلام دول صديقة لعبور مضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد الركن علي رضا إلهامي، يوم السبت، تدمير أكثر من 160 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ في الحرب الدائرة من جانب أمريكا وإسرائيل ضد إيران منذ نهاية فبراير الماضي.

ونقلت وكالة إرنا عن قائد الدفاع الجوي الإيراني قوله :"دمرنا طائرات متطورة للعدو وأكثر من 160 مسيّرة وعشرات الصواريخ الجوالة".

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الطائرات المقاتلة الأمريكية التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية في الحرب ضد إيران، إلى سبعة طائرات بعد تحطم مقاتلتين أمس الجمعة في إيران.

وسقط أمس طائرتين من طراز إف-15 وإيه-10 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية في حادثين منفصلين يوم الجمعة، إلى جانب فقدان أحد الطيارين للمقاتلة إف 15 وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ إجراء ضد طهران إذا لحق به أي أذى.


 


 

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

