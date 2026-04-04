تقلبات جوية قوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، وبيان تفصيلي يكشف درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس السبت 4 أبريل 2026

توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت في مصر، أجواء باردة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت، تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، وتؤثر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

توجد احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جدًا بنسبة حدوث تقارب 20% على بعض المناطق.

تنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة.

