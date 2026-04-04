طقس اليوم في مصر: دفء نهاري وبرودة ليلية وشبورة تضرب هذه المناطق

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا حول درجات الحرارة بالمحافظات اليوم، السبت.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الطقس دافئ نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد.

بيان درجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبرى: 24 درجة مئوية.

الإسكندرية: 21 درجة مئوية.

شرم الشيخ: 28 درجة مئوية.

مطروح: 20 درجة مئوية.

أسوان: 30 درجة مئوية.



