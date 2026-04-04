حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم السبت 4 أبريل 2026 أجواءً متقلبة نسبيًا، ما بين ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وانخفاضها بشكل ملحوظ ليلًا، في ظل استمرار تأثيرات فصل الربيع التي تتسم بالتغيرات السريعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى دافئ ومائل للحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء للبرودة مجددًا مع دخول ساعات الليل.

شبورة مائية في الصباح

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، تكون الشبورة المائية تستمر 5 ساعات من 4- 9صباحا، والتي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

وتظهر الشبورة على مناطق واسعة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح المبكر.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أشارت التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

الأرصاد تحذر: تغيرات جوية متباينة وأمطار مستمرة بعدة مناطق

وتتركز فرص الأمطار في:

  • أقصى جنوب البلاد
  • مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر
  • أجزاء محدودة من شمال البلاد بنسبة ضعيفة

كما قد تتكون سحب منخفضة على بعض المناطق، قد ينتج عنها أمطار خفيفة جدًا على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وتأثيرها

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 20 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

وقد يؤدي هذا النشاط إلى انخفاض الرؤية الأفقية مؤقتًا، خصوصًا في المناطق المكشوفة، وهو ما يزيد من الإحساس بتقلبات الطقس.

درجات الحرارة في المحافظات

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة – الصغرى 13 درجة

الإسكندرية: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة

مطروح: العظمى 20 درجة – الصغرى 12 درجة

سوهاج: العظمى 28 درجة – الصغرى 14 درجة

قنا: العظمى 30 درجة – الصغرى 16 درجة

أسوان: العظمى 30 درجة – الصغرى 17 درجة

نصائح مهمة للمواطنين

في ظل هذه الأجواء المتغيرة، تنصح الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة خلال فترات الصباح والليل، مع الالتزام ببعض الإرشادات المهمة:

  • القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية
  • ارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة
  • تجنب التعرض المباشر للأتربة خاصة لمرضى الحساسية
  • متابعة النشرات الجوية أولًا بأول

الطقس اليوم يجمع بين الاعتدال والبرودة في نفس اليوم، حيث ترتفع الحرارة نهارًا بشكل ملحوظ قبل أن تنخفض ليلًا، مع فرص محدودة لسقوط الأمطار ونشاط للرياح، ما يجعل الأجواء مستقرة نسبيًا لكنها تتطلب الحذر في بعض الفترات.

حالة الطقس حالة الطقس في مصر الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية درجات الحرارة

