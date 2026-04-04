54.29 جنيه آخر سعر لـ الدولار خلال تداولات اليوم

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 4-4-2026 داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

لماذا استقر الدولار

وفقًا لتداولات الدولار في السوق الرسمية والتي أظهرت استقرارًا من دون تغيير؛ نظرًا لتعطل العمل في البنوك منذ يومين بقرار البنك المركزي المصري.

ويمنح البنك المركزي المصري العاملين في البنوك المصري إجازة دورية كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا لتشمل بذلك كافة الموظفين بالجهاز المصرفي دون تمييز.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تداول له منذ آخر يوم عمل أمس؛ نحو 54.29 جنيهًأ للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 54.2 جنيهًأ للشراء و 54.4 جنيهًأ للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.26 جنيهًا للشراء و 54.36 جنيهًا للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.28 جنيهًأ للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع في بنوك " القاهرة، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،التعمير والاسكان، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.3 جنيهًا للشراء و 54.4 جنيهًا للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC،العربي الإفريقي الدولي،المصرف المتحد، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، مصر، نكست، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار 54.33 جنيهًأ للشراء و 54.43 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 54.45 جنيهًأ للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 54.39 جنيهًا للشراء و 54.49 جنيهًا للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.