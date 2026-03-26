بعد التحركات المفاجئة للذهب .. الأسعار تستقر في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الخميس 26 مارس 2026، وذلك في مستهل التعاملات الصباحية، بعد آخر انخفاض سجّله المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية ليوم أمس الأربعاء 25 مارس.

وحدث هذا التراجع بعد ارتفاع في أسعار الذهب صباح يوم أمس، مما يظهر حالة عدم اليقين لأسعار الذهب محلياً ما بين ارتفاع وانخفاض.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب اليوم مدعومًا بعدة عوامل عالمية، أبرزها تراجع أسعار النفط، إلى جانب الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار حالة الشد والجذب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد ساهمت هذه التطورات في دعم أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلية، ليحقق المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال أسعار الذهب أقل من المستويات القياسية التي سجلها في بداية اندلاع التوترات والحروب، والتي دفعت المعدن النفيس إلى قفزات كبيرة باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7850 جنيهًا للبيع و7770 جنيهًا للشراء

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6870 جنيهًا للبيع و6800 جنيهًا للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5890 جنيهًا للبيع و5830 جنيهًا للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4580 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 54960 جنيهًا للبيع و54400 جنيهًا للشراء.