قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بيعا وشراء.. تراجع سعر الذهب في مصر ختام اليوم

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين 30 إلى 50 جنيها في الجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 6870 جنيها مقارنة 6920 جنيهًا بالمستهل.

يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 مارس 2025

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا 7850 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6870 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى 6800 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم5890 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5830 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4580 جنيه.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4535 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54960 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54400 جنيهًا. 

سعر بيع أوقية الذهب في مصر

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 244205 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 241720 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4525 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس.. لتدفئة الجسم مع موجة البرد

لوك لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مع موجة البرد القارس.. 10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

