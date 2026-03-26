قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أنهيت 8 حروب وننتصر الآن في حربنا على إيران
ترامب: نحقق انتصارات ساحقة في إيران.. والإيرانيون يؤيدون المفاوضات لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: بعد قرار الخطيب ياسين منصور داخل بتقله وكل اللي جاي أجانب
نزلت تشتري حاجات للبيت.. وفاة سيدة صعقا بالكهرباء وسط الأمطار في طنطا
مصحوبة بمعلومات استخباراتية.. روسيا ترسل طائرات بدون طيار وأدوية ومواد غذائية إلى إيران
ليس الزمالك.. خالد الغندور يتوقع بطل الدوري المصري هذا الموسم
الأزهر يوضح حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال
رئيس جامعة القاهرة يوجه عمداء الكليات بالالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء
سنحارب من أجلهم.. رئيس الأركان الأوغندي يعلن دعم بلاده لإسرائيل حال تعرضها للخطر
ليس الخطيب.. من المسئول عن صفقات الأهلي في يناير؟
أضرار بيئية وزراعية.. اتهامات لإسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان
مستشار إيراني يهدد الجنود الأمريكيين: هل أنتم مستعدون للموت من أجل إسرائيل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس

علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في قطر بالتزامن مع صعوده في البورصة العالمية، وسط استمرار المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران في أسبوعها الرابع.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الخميس 26 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في قطر اليوم الخميس 26 مارس 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل:

529.50 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت:

485.50 ريال قطري. 

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت:

463.50 ريال قطري.  

أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت:

397.25 ريال قطري.

سعر أوقية الذهب في قطر 

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 16472 ريالا قطريا.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الخميس سجل نحو 3707 ريالا قطريا.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4525 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

الذهب ملاذ آمن 

يبحث المستثمرين والمواطنين على ملاذ آمن لأموالهم، ويأتي الذهب في المقدمة، كمحزن للقيمة، وحماية للأموال من موجات التضخم خاصة في ظل فترة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

طبيعية 100%.. صبغ الشعر بلون الكاجو في المنزل

سر الجمال الطبيعي.. صابونة السدر السحرية للبشرة وللشعر

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس.. لتدفئة الجسم مع موجة البرد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

