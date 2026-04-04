انقلاب في المعركة.. إيران تكشف عن «تقنيات جديدة» تُربك سلاح الجو الأمريكي

صرح العميد علي رضا إلهامي، قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية "تتعقب" الطائرات الأمريكية باستخدام أساليب ومعدات حديثة.

وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني عقب إسقاط طائرتين عسكريتين أمريكيتين في اليوم نفسه.

أمس، أُسقطت طائرة إف-15 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق إيران، ولا يزال أحد أفراد طاقمها في عداد المفقودين، بينما أُصيبت طائرة إيه-10 ثندربولت 2 وتحطمت بعد مغادرتها الأراضي الإيرانية مباشرة.

وقال العميد إلهامي إن خسارة الطائرات الأمريكية كانت "نتيجة تكتيكات، واستخدام معدات حديثة، وابتكارات في أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية"، حسبما أفادت وكالة أنباء “إيرنا” الرسمية.

ولم يوضح إلهامي ماهية هذه الابتكارات.

وأضاف: "لقد تسبب هذا في إرباك العدو وإرباكه".

تُعد طائرة إف-15 أول طائرة أمريكية مأهولة معروفة تم إسقاطها فوق إيران خلال الصراع.