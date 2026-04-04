هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
انقلاب في المعركة.. إيران تكشف عن «تقنيات جديدة» تُربك سلاح الجو الأمريكي

صرح العميد علي رضا إلهامي، قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية "تتعقب" الطائرات الأمريكية باستخدام أساليب ومعدات حديثة. 

وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني عقب إسقاط طائرتين عسكريتين أمريكيتين في اليوم نفسه.

أمس، أُسقطت طائرة إف-15 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق إيران، ولا يزال أحد أفراد طاقمها في عداد المفقودين، بينما أُصيبت طائرة إيه-10 ثندربولت 2 وتحطمت بعد مغادرتها الأراضي الإيرانية مباشرة.

وقال العميد إلهامي إن خسارة الطائرات الأمريكية كانت "نتيجة تكتيكات، واستخدام معدات حديثة، وابتكارات في أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية"، حسبما أفادت وكالة أنباء “إيرنا” الرسمية. 

ولم يوضح إلهامي ماهية هذه الابتكارات.

وأضاف: "لقد تسبب هذا في إرباك العدو وإرباكه".

تُعد طائرة إف-15 أول طائرة أمريكية مأهولة معروفة تم إسقاطها فوق إيران خلال الصراع.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

ارشيفيه

أهالي سندوب بالدقهلية ينقذون شخصا ألقى بنفسه بمياه البحر

ارشيفيه

سقط من علو.. إصابة شخص باصابات متفرقة في جمصة

صورة أرشيفية

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد