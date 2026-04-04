تفاصيل مبادرة وزارة الصحة لإنقاذ أطفال التوحد

كشف عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل اختيار يوم الثاني من أبريل للاحتفال باليوم العالمي للتوحد، موضحُا أن هذا يرجع لعالم النفس الأمريكي بيرلاند صاحب المجهودات في هذا الملف.



وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن أبريل شهر التوعية بمرض التوحد عالميًا.

وأضاف أن وزارة الصحة أدركت مؤخرًا أن الاكتشاف المبكر للتوحد يساعد على نجاح العلاج بنسبة 90%، ولذا أطلقت مبادرة الكشف المبكر عن المرض للفئة العمرية من 18 شهرًا حتى 24 شهرًا.

ولفت إلى أنه يتم تقديم التوعية للأهالي ومقدمي الخدمة الطبية في الوحدات بأهم الأعراض الشائعة عن مرض التوحد وحال ظهورها يتم عمل تحليل.

وذكر أن أهم أعراض فرط الحركة أن المصاب به يمشي على صوابع القدم، يركز على أنماط حياة معينة.

