مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا ..الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر اليوم السبت

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم السبت 4 أبريل 2026، طقسًا باردًا في الصباح الباكر، دافئًا إلى مائل للحرارة على معظم الأنحاء خلال النهار، وحارًا نسبيًا على جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس البارد في ساعات الليل.

وأضافت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الشبورة المائية ستكون متوقعة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مشيرة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأكدت أن السحب المنخفضة قد تتكون على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جدًا على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

وأوضحت غانم أن الرياح نشطة على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/س، قد تثير الرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن:

القاهرة: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة.

سوهاج: العظمى 28 درجة، الصغرى 14 درجة.

قنا وأسوان: العظمى 30 درجة، الصغرى 16-17 درجة.

وقالت إن هذه التوقعات تأتي ضمن متابعة الهيئة اليومية لحالة الطقس، مع التأكيد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الشبورة المائية والنشاط الرياحي، خاصة على الطرق المكشوفة ومناطق الصعيد والسواحل.