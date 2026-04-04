أجواء إيجابية تسود مفاوضات غزة.. تفاصيل

أفادت مصادر لـ "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن أجواءً إيجابية تسود المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل عام وتحديدا في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة سياسات تجارية أصبحت لاحقا من أبرز ملامح ولايته الثانية، بعدما كشف عن قائمة واسعة من الرسوم الجمركية على عدد من الدول، في خطوة أطلق عليها اسم "يوم التحرير".

وهذه الإجراءات فجّرت حالة من القلق والاضطراب في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نقلته CNBC، فرضت الإدارة الأمريكية رسوما مرتفعة على شركاء تجاريين رئيسيين، من بينها 34% على الواردات الصينية، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام.

وقد أدى ذلك إلى موجة بيع واسعة في مختلف الأصول عالميا، تكبدت خلالها الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة والدولار خسائر كبيرة فيما عرف بظاهرة "بيع أمريكا".

وخلال الأشهر الـ 12 التالية، استمرت حالة التذبذب في الأسواق الأمريكية نتيجة سياسات ترامب غير المتوقعة، بينما تفوقت بعض الأسواق العالمية، مثل البرازيل والمملكة المتحدة واليابان، على مؤشر S&P 500، مدفوعة بتوجه المستثمرين خاصة خارج الولايات المتحدة نحو تنويع استثماراتهم بعيدا عن السوق الأمريكية.



