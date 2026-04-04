مسؤول سابق في الناتو: خلافات بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين تتسع بشكل ملحوظ في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن حالة من الإرهاق تسود الأوساط الأوروبية نتيجة أسلوب التعامل الأمريكي مع الأزمة الحالية. وأضاف أن غموض مواقف ترامب يزيد من صعوبة التوصل إلى رؤية مشتركة داخل الحلف.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" خلال برنامج "ماذا حدث؟"، مع الإعلامي جمال عنايت، أشار ويليامز إلى أن الحلفاء الأوروبيين باتوا غير قادرين على التنبؤ بتوجهات الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن طريقة إدارة الملف تبدو – على حد وصفه – غير منسجمة مع خطورة الحرب الدائرة، وهو ما يثير حالة من الاستياء داخل أوروبا. وأكد أن هناك شعورًا متزايدًا بأن واشنطن لا تتعامل مع الأزمة بالجدية الكافية.

وأضاف المسؤول السابق في الناتو أن الأوروبيين يسعون حاليًا إلى البحث عن مخرج من هذا المأزق، ليس من خلال الانخراط المباشر في الحرب، ولكن عبر التفكير في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، خاصة في ما يتعلق بإعادة الاستقرار وتأمين الملاحة الدولية. وأشار إلى أن أحد أبرز الأولويات يتمثل في ضمان عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل آمن.

وأكد ويليامز أن الدول الأوروبية تدرس سبل المساهمة في إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية، حال التوصل إلى اتفاق أو ظهور مؤشرات على تهدئة، لافتًا إلى أن هذا الدور قد يكون مدخلًا لإعادة التوازن إلى العلاقات داخل الحلف. كما شدد على أهمية استعادة الثقة بين ضفتي الأطلسي خلال المرحلة المقبلة.

واختتم بالإشارة إلى أن استمرار الوضع الحالي دون تنسيق حقيقي بين واشنطن وأوروبا قد يفاقم من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن الحلف بحاجة إلى رؤية موحدة للتعامل مع تداعيات الحرب، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.