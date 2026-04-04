خبير اقتصادي: مصر تعظم الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية عبر شراكات دولية

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، بما يعزز من قدراتها الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا لايف”، أن مصر تسعى إلى تفعيل شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، خاصة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وزيادة معدلات الإنتاج.

وقال إن عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة استخراج البترول، والعمل على الاستفادة من مشتقاته، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الخارج.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب الصناعات الثقيلة، بالتعاون مع القطاعين المحلي والدولي، مع تقديم حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

في سياق متصل، لفت إلى أن أي اضطرابات في مضيق هرمز قد تؤدي إلى زيادة الإقبال على خطوط الملاحة المصرية عبر قناة السويس، وهو ما يمثل فرصة إضافية لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي.