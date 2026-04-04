كيف أثرت الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري؟ تفاصيل

كشف رضا المسلمي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنه قبل انطلاق الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي، كان الاقتصاد المصري يتحسن، والمؤشرات التي تحققت حينها كانت جيدة.



وقال المسلمي، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الاحتياطي النقدي وصل إلى 52 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وطفرة في السياحة والصادرات.

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن التوقعات في هذه الفترة كانت تشير إلى اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، موضحًا أنه كان متوقع نزولها 6% خلال العام الجاري 2026.

وأضاف أن رئيس الوزراء، كان يتحدث أن عام 2026 هو عام جني الثمار وتحسن معيشة المصريين وعدم رفع الأسعار، ولكن الحرب أربكت المشهد الاقتصادي كله مع ارتفاع أسعار الوقود.

