نزل 10 جنيه تاني .. سعر جرام الذهب الآن

استمر تراجع سعر الذهب في منتصف تداولات اليوم السبت 4-4-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وبمختلف الأعيرة الذهبية.

تراجع جديد

وفقد سعر جرام الذهب 10 جنيهات جديدة بعد ساعات من بداية التعاملات المسائية للمرة الثانية؛ ليصل بذلك مجمل ما فقده 20 جنيهًا في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7160 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8182 جنيهًأ للشراء و 8125 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7501 جنيهًأ للشراء و 7448 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا للشراء و 7110 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6137 جنيهًأ للشراء و 6094 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.28 ألف جنيه للشراء و 56.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4677 دولار للشراء و 4675 دولار للبيع.