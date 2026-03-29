موهبة من ذهب.. النابغة الأزهرية أروى عبد العزيز تبهر الملايين بصوتها العذب.. فيديو

بصوت يفيض خشوعًا ونبوغ مبكر يلفت الأنظار، تفرض النابغة الأزهرية أروى عبد العزيز نفسها كواحدة من أبرز المواهب القرآنية الصاعدة، بعدما أتمّت حفظ كتاب الله في سن الثامنة، لتبدأ رحلة تميّز استثنائية تجمع بين الإتقان والطموح نحو حصد الجوائز العالمية، وتدرس حاليًا بالصف الثاني الثانوي الأزهري بمحافظة الشرقية.

وأكدت أروى عبد العزيز أن الفضل الأكبر في رحلتها مع حفظ القرآن الكريم يعود إلى والدتها، التي كانت الداعم الأول لها منذ الصغر، مشيرة إلى أن مساندة أسرتها المستمرة كان لها أثر بالغ في صقل موهبتها ودفعها نحو التفوق والتميّز.

وتحرص أروى عبد العزيز على الاستماع إلى كبار القراء، وفي مقدمتهم مصطفى إسماعيل ومحمد عمران، إلى جانب تأثرها بعدد من القراء المعاصرين مثل عبدالفتاح الطاروطي وياسر الشرقاوي وأحمد نعينع، ما أسهم في تنوع أدائها وتميز أسلوبها.

وتحلم «أروى» بأن تصبح طبيبة ناجحة، إلى جانب طموحها في أن تكون قارئة ومبتهلة عالمية ترفع اسم مصر عاليًا، مؤكدة أن القرآن الكريم كان له دور محوري في تهذيب شخصيتها وبناء وعيها، حيث تقول: «القرآن هذّب شخصيتى، وأطمح أن أكون دكتورة وقارئة عالمية ترفع اسم مصر عاليًا».

ووجهت النابغة الأزهرية أروى عبد العزيز، رسالة ملهمة للأطفال، دعتهم فيها إلى المداومة على الورد اليومي من القرآن وعدم هجره، مشددة على أن سر النجاح يكمن في حسن تنظيم الوقت والتوازن بين الدراسة وتنمية المواهب.

وحققت أروى عبد العزيز، سجلًا حافلًا من الإنجازات، أبرزها:

المركز الأول في مسابقة بورسعيد الدولية (مرتين)

المركز الأول في مسابقة «الماهر بالقرآن والسنة»

المركز الأول في مسابقة «الأصوات الندية» التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية

المركز الثاني في مسابقة الحديدي الدولية لتلاوة القرآن الكريم

وتعكس هذه النجاحات موهبة استثنائية تبشّر بمستقبل واعد لإحدى أبرز الأصوات القرآنية الصاعدة في مصر.