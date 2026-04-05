6137 جنيهًا .. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب .. اليوم

شهد سعر أوسط عيار ذهب في مصر استقرارًا داخل محلات الصاغة المختلفة وذلك في أول تداولات له اليوم الأحد 5-4-2026 .

آخر تحديث لأوسط سعر عيار ذهب

وسجل أوسط سعر 18 بقيمة 6137 جنيهًأ للشراء و 6094 جنيهًا للبيع

سعر الذهب في الصاغة

واستقر سعر سعر الذهب في أول تعاملات له محلات الصاغة المصرية وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتًا على مختلفة المشغولات الذهبية من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

تراجع طفيف

وفقد سعر جرام الذهب 30جنيهات جديدة في ختام تعاملات أمس السبت.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7160 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8182 جنيهًأ للشراء و 8125 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7501 جنيهًأ للشراء و 7448 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا للشراء و 7110 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6137 جنيهًا للشراء و 6094 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.28 ألف جنيه للشراء و 56.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4677 دولار للشراء و 4675 دولار للبيع.

الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، رغم المكاسب الأسبوعية القوية للأوقية عالميًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسة النقدية، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وتواجه أسواق الذهب حالة ركود وتباطؤ ملحوظ في المبيعات، سواء للسبائك أو المشغولات، مع تأثر أكبر لقطاع المشغولات خلال الفترة الأخيرة.