الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، سواء من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل حالة التقلبات الاقتصادية العالمية.

والذهب يعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، نظرا لقدرته النسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر

العيار - سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24 - 8115 جنيه - 8000 جنيه
عيار 21 - 7100 جنيه - 7000 جنيه
عيار 18 - 6085 جنيه - 6000 جنيه
عيار 14 - 4735 جنيه - 4665 جنيه
الجنيه الذهب - 56800 جنيه - 56000 جنيه
الأونصة بالجنيه - 252385 جنيه - 248830 جنيه
الأونصة بالدولار - 4614.67 دولار

أسعار الذهب

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير المعتمدة لدى كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، حيث يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

أسعار الذهب

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية على حركة الذهب، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

