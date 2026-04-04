الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-4-2026.. آخر تحديث

محمد صبيح

ننشر سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-4-2026 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، مع تقارب واضح في مستويات الشراء والبيع بين معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية. 

وسجل أعلى سعر شراء 14.464 جنيه في البنك المركزي المصري وكيو ان بي الأهلي والمصرف العربي الدولي، بينما بلغ أقل سعر بيع 14.472 جنيه لدى بنك الإسكندرية، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في تداولات العملة.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك 

البنك المركزي المصري: شراء 14.464 جنيه – بيع 14.502 جنيه
كيو ان بي الأهلي: شراء 14.464 جنيه – بيع 14.499 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 14.464 جنيه – بيع 14.499 جنيه

اتش اس بي سي: شراء 14.460 جنيه – بيع 14.500 جنيه

البنك الأهلي الكويتي: شراء 14.455 جنيه – بيع 14.490 جنيه

البنك التجاري الدولي: شراء 14.453 جنيه – بيع 14.499 جنيه

بنك مصر: شراء 14.426 جنيه – بيع 14.499 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 14.426 جنيه – بيع 14.499 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 14.407 جنيه – بيع 14.507 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 14.390 جنيه – بيع 14.490 جنيه

بنك البركة: شراء 14.387 جنيه – بيع 14.494 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 14.371 جنيه – بيع 14.472 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 14.316 جنيه – بيع 14.640 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 14.104 جنيه – بيع 14.493 جنيه

سعر الريال السعودي الان

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 14.464 جنيه للشراء و14.502 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار الشراء المسجلة اليوم. 

كما سجل السعر نفسه للشراء في QNB Alahli والمصرف العربي الدولي مع استقرار سعر البيع عند 14.499 جنيه.

وفي البنوك الكبرى، سجل Commercial International Bank سعر 14.453 جنيه للشراء و14.499 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في Banque Misr وNational Bank of Egypt 14.426 جنيه للشراء و14.499 جنيه للبيع.

أما أقل سعر للبيع فقد جاء في Bank of Alexandria عند 14.472 جنيه، في حين سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر بيع بين البنوك عند 14.640 جنيه.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 4 2026 البنوك المصرية أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك البنك المركزي المصري

