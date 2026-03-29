العملة الأكثر طلبا.. متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وهي أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 29-3-2026:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 29-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.29 جنيه.

سعر البيع: 14.32 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 29-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.27 جنيها.

سعر البيع: 14.30 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 29-3-2026 نحو: :

سعر الشراء: 14.25 جنيه.

سعر البيع: 14.30 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 29-3-2026 إلى:

سعر الشراء: 14.24 جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 29-3-2026 لنحو :

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

سعر البيع: 14.30 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 29-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 29-3-2026 إلى:

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 29-3-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.19 جنيه.

سعر البيع:14.29 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 29-3-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.19 جنيه.

سعر البيع:14.29 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 29-3-2026 نحو

سعر الشراء: 13.97 جنيه.

سعر البيع: 14.09 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 29-3-2026 لنحو :

سعر الشراء: 14.16 جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 29-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

سعر البيع: 14.30 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 29-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.26جنيه.

سعر البيع: 14.30 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

14.29جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

14.09 جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

14.23 جنيه.