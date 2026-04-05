الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الريال السعودى في مصر اليوم الأحد

أسعار الريال السعودى في مصر
أسعار الريال السعودى في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وهي أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 5-4-2026:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 5-4-2026 إلى:

سعر الشراء: 14.53 جنيه.

سعر البيع: 14.56 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي  اليوم الأحد 5-4-2026 :

سعر الشراء: 14.51 جنيه.

سعر البيع: 14.53 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الأحد 5-4-2026  :

سعر الشراء: 14.48 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان  اليوم الأحد 5-4-2026 إلى:

سعر الشراء: 14.47 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي  اليوم الأحد 5-4-2026  :

سعر الشراء: 14.46 جنيه.

سعر البيع: 14.53 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 5-4-2026 :

سعر الشراء: 14.46 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الأحد 5-4-2026  إلى:

سعر الشراء: 14.45 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 5-4-2026  :

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع:14.52 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول  اليوم الأحد 5-4-2026 :

سعر الشراء: 14.42 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الأحد 5-4-2026 

سعر الشراء: 14.41 جنيه.

سعر البيع: 14.51 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 5-4-2026  :

سعر الشراء: 14.40 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 5-4-2026 :

سعر الشراء: 14.03 جنيه.

سعر البيع: 14.54 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 5-4-2026 :

سعر الشراء: 14.49جنيه.

سعر البيع: 14.53 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

14.53جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي  اليوم الأحد

14.51 جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد 

14.47 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد