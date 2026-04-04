قبل ختام التعاملات .. الريال السعودي يسجل 14.46 جنيه والدينار الكويتي 176.9 .. مصير العملات العربية في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا في مواجهة الجنيه مع تداولات مساء اليوم السبت 4-4-2026 داخل السوق الرسمية.
سعر العملات العربية اليوم
وسجل سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه ثباتًأ منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية خلال الخميس الماضي .
سعر الريال السعودي
بلغ سعر الريال السعودي 14,46 جنيهًا للشراء و 14.5 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي 176.92 جنيهًا للشراء و 177.42 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.78 جنيهاً للشراء و 14.82 جنيهُا للبيع .
الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني 143.72 جنيهًأ للشراء و 144,41 جنيهًا للبيع.
الريال العماني
بلغ سعر الريال العماني 141.04 جنيهًا للشراء و 141.41 جنيهُا للبيع.
الدينار الأردني
بلغ سعر الدينار الأردني 7.87 جنيهًا للشراء و 7.89 جنيهًا للبيع.