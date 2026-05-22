الأرصاد تزف بشرى: نشاط رياح يلطف الطقس من الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من غدٍ السبت 23 مايو وحتى الأربعاء 27 مايو 2026؛ حيث أعلنت عن استمرار الأجواء الربيعية المستقرة مع سيطرة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر.

بينما يكون الطقس الأيام القادمة، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ويتحول إلى معتدل ومائل للبرودة في فترات الليل.

تحذير من شبورة كثيفة صباحاً

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها من تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق مما يستوجب توخي الحذر من قبل قائدي المركبات.

خريطة الأمطار ونشاط الرياح

وكشفت هيئة الأرصاد، عن رصد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً يوم غدٍ السبت 23 مايو على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يخص حركة الرياح، تنبأت الأرصاد بنشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء اعتبارا من السبت وحتى الأربعاء المقبل، مما يساعد على تلطيف درجات الحرارة نهاراً.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة (العظمى / الصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين (30 إلى 31) درجة، والصغرى بين (18 إلى 19) درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين (24 إلى 25) درجة، والصغرى بين (16 إلى 18) درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين (32 إلى 34) درجة، والصغرى ثابتة عند (17 إلى 18) درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين (36 إلى 38) درجة، والصغرى بين (21 إلى 24) درجة.

واختتمت هيئة الأرصاد، بيانها بالإشارة إلى أن فصل الربيع معروف بتقلباته السريعة في خرائط الطقس، مناشدة المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسباً لأي تغيرات طارئة.