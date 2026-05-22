جامعة العاصمة: افتتاح مشروع كاميرات المراقبة بكليات الزمالك.. وتطوير التربية الفنية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة ورفع كفاءة البنية التحتية داخل الحرم الجامعي.

ورافقه خلال فعاليات الافتتاح السادة العمداء الدكتورة شيرين عبد الوهاب عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، مسئولي الإدارة الهندسية.

وشملت أعمال المشروع تركيب 41 كاميرا بكلية التربية الموسيقية، و59 كاميرا بكلية التربية الفنية، إلى جانب 50 كاميرا بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، بما يضمن تغطية شاملة للمداخل والمخارج والممرات والمنشآت الحيوية داخل الكليات، حيث تم تزويد الكليات بمنظومة متكاملة من كاميرات المراقبة الحديثة بهدف دعم منظومة التأمين والمتابعة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال الجولة أن الجامعة تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بالمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن منظومات المراقبة الحديثة تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الانضباط والحفاظ على سلامة المنشآت الجامعية.

كما افتتح رئيس الجامعة أعمال تطوير وتحديث الدور الأول والدور الأخير بكلية التربية الفنية، والتي تتضمن رفع كفاءة البنية الداخلية وتطوير القاعات والمساحات التعليمية والإدارية بما يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وتقديم خدمات تعليمية متطورة للطلاب.

ويأتي تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة بالتعاون مع شركة بلو ويل للمقاولات، ويتم تنفيذ مشروع تطوير الدور الأول والأخير بكلية التربية الفنية من خلال الشركة العربية للاستثمار العقاري، تحت إشراف المهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بجامعة العاصمة.

وأشاد الحضور بحجم التطوير الذي تشهده كليات الجامعة، مؤكدين أن هذه المشروعات تعكس حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة تدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية المختلفة.