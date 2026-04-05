طارق النهري مشيدا بقرار غلق المحال: هيغير ثقافة المجتمع

علق الفنان طارق النهري ، على جدل قرار غلق المحال التجارية مبكرًا إلى جانب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، على العلاقات الأسرية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا حقيقيًا في أسلوب الحياة.

وأكد طارق النهري، خلال استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا ، أن قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً يمثل خطوة مهمة نحو إحداث تغيير فعلي في ثقافة المجتمع وأن الالتزام به قد يسهم في تحسين نمط الحياة اليومية.

وأوضح طارق النهري، أن الاستيقاظ المبكر يعد من العوامل الأساسية لتنظيم الحياة، مستشهدًا بتجارب عدد من الدول الأوروبية، معتبرًا أن رفض البعض للقرار يعود إلى الاعتياد على السهر، متسائلًا عن أسباب الاعتراض على القرارات التي تحمل طابعًا إيجابيًا، مؤكدا دعمه لاستمرار تطبيقه.

كما انتقد طارق النهري تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تساهم في زيادة التفكك الأسري، قائلًا: إن تقليل الاعتماد عليها قد يعيد الروابط الاجتماعية بين الأفراد.

طارق النهري يتحدث عن ابنته ياسمين

وعلى الصعيد الشخصي، تحدث عن ابنته "ياسمين"، مؤكدًا أنها تمثل أولوية كبيرة في حياته إلى جانب بلده، واصفًا إياها بأنها تجمع بين القوة والرقي.

وكشف النهري أن الأزمة التي مر بها شكلت نقطة تحول مهمة، حيث دفعته للتركيز بشكل أكبر على عمله الفني، وغيرت نظرته للحياة، موجهًا الشكر لكل من ساندوه خلال تلك الفترة، وأنه أصبح أكثر تصالحًا مع نفسه بعد تجاوزها.

اعمال طارق النهري رمضان 2026

وشارك الفنان طارق النهري في موسم دراما رمضان الماضي 2026 من خلال مسلسل «درش»، حيث يجسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق، وتُعد شخصيته عنصرًا مؤثرًا في تطور الأحداث ومسار الصراعات داخل العمل.

وتدور القصة حول شخصية «درش» الذي يحاول استعادة ذاكرته وفهم ماضيه، في مواجهة سلسلة من الأحداث المفاجئة، إلى جانب صراعات داخلية وخارجية تتقاطع مع مصائر باقي الشخصيات، لتقدم الدراما الشعبية مزيجًا من التشويق والإثارة اليومية.

ويشارك في البطولة كل من: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.