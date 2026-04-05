أحمد موسى: محدش مبسوط من غلق المحلات الساعة 9 لكن أي إجراء في مصلحة البلد يتعمل.. وكلفة الحرب تهدد ترامب بانقلاب داخلي في واشنطن| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



عمرو أديب : شركات المحمول تتحرك لزيادة الأسعار 20% بسبب الدولار

أكد الإعلامي عمرو أديب أن شركات المحمول في مصر تتجه للمطالبة بزيادة أسعار خدماتها بنحو 20%، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل المرتبطة بالدولار، خاصة فيما يتعلق بشراء الترددات.



مصطلح غير علمي.. حقيقة تعرض مصر لـعاصفة دموية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر لن تتأثر بأي عواصف خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، وذلك بعد فترة من التقلبات الجوية ونشاط الرياح وهطول الأمطار خلال الأيام الماضية.



أحمد موسى: محدش مبسوط من غلق المحلات الساعة 9 لكن أي إجراء في مصلحة البلد يتعمل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة عندما تأخذ أي إجراء يكون لديها الصورة الكاملة وكافة المعطيات .



مفيش استثناء .. أحمد موسى : العالم كله بياخد إجراءات قوية برفع أسعار الطاقة والبنزين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على إجراءات ترشيد مطلوبة وهناك حالة من عدم اليقين تزداد بشكل يومي.



خبير يكشف ملامح قوة الاقتصاد المصري .. توسع صناعي وثقة دولية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، والتي بلغ عددها 17 منطقة، بهدف دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إتاحة مصانع جاهزة ومرفقة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.



والدة الطالب عصام: الناس ظالمانا وإحنا مش بنعمل تريند.. ومدير المدرسة عوضنا بشنطة جديدة

كشفت والدة الطالب عصام تلميذ المنيا، صاحب واقعة «تريند الشنطة»، تفاصيل الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو للطالب وهو يروي موقفه بطريقة عفوية لاقت إعجاب المتابعين.



رفع الأجور في زمن الأزمات .. كيف توازن الدولة بين حماية العمال وضغوط الاقتصاد؟

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يضعون الحفاظ على العمالة الحالية في مقدمة أولوياتهم، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة، في ظل سعيها لضبط الإنفاق وإعداد موازنة جديدة وسط اضطرابات اقتصادية عالمية متصاعدة.



ثروت الخرباوي: الإخوان إلى زوال .. ومحاولات لإعادة التموضع في أوروبا

أكد ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تمر بمرحلة تراجع حاد، مشددًا على أنها "تتجه إلى نهايتها"، وأن المشهد بات أقرب إلى "انتظار تشييع جنازتها".



تحذيرات من "موت سياسي".. كلفة الحرب تهدد ترامب بانقلاب داخلي في واشنطن

حذّر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من التداعيات الباهظة لأي تدخل بري محتمل، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة تتجاوز مسألة تأمين مضيق هرمز، لتدخل في حسابات أكثر تعقيدًا وخطورة على الداخل الأمريكي.



أولوية قصوى للقطاع.. وزير الصناعة: نسب التصدير من مصانع المنطقة الاستثمارية ببنها مرتفعة

علق خالد هاشم وزير الصناعة، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عدد من المصانع في بنها بالقليوبية .