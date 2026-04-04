أولوية قصوى للقطاع.. وزير الصناعة: نسب التصدير من مصانع المنطقة الاستثمارية ببنها مرتفعة

علق خالد هاشم وزير الصناعة، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عدد من المصانع في بنها بالقليوبية .

وقال خالد هاشم في تصريحات للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المنطقة الاستثمارية في بنها تتميز بتواجد مصانع ذات إنتاجية مرتفعة للغاية ".



وتابع خالد هاشم :" نسب التصدير من إنتاج المصانع في بنها مرتفعة للغاية ومعظم الصناعات في المنطقة الاستثمارية في بنها مصانع غذائية ".



واكمل خالد هاشم :" هناك خط توسعية لكل المصانع التي رأينها خلال الجولة مع رئيس الوزراء ".

ولفت خالد هاشم :" نركز على استمرار عمل الصناعة وخدمة السوق المحلي وزيادة نسب التصدير ورغم التحديات العالمية مازالت إمدادات الطاقة مستمرة لكل المصانع والاهتمام بالصناعة أولوية قصوى للدولة ".

