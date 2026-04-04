زيارات مدبولي تعزز الثقة.. خبير: الإنتاج مستقر والاستثمار في مصر لا زال جاذبًا رغم الأزمات

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، داخل المصانع ومناطق الإنتاج والخدمات تمثل دفعة معنوية كبيرة للعاملين، كما تعكس رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استقرار منظومة الإنتاج وكفاءتها.

تداعيات أزمة الطاقة العالمية

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تتحرك بشكل مدروس للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية، مع الحرص على تقليل آثارها السلبية على المواطنين وتجنب تحميلهم أعباء إضافية.

معدلات الإنتاج في مصر

وأشار إلى أن استمرار هذه الجولات يؤكد أن معدلات الإنتاج في مصر لم تتأثر بالأزمات العالمية المتتالية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تطورات الأوضاع في غزة والتوترات مع إيران، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحقق معدلات نمو إيجابية.

وأضاف أن الدولة تواصل التوسع في افتتاح المصانع الجديدة، إلى جانب الاعتماد على بدائل الطاقة لمواجهة أي تحديات محتملة، بما يدعم استدامة العملية الإنتاجية.

خطط واستراتيجيات واضحة

وأكد الشوادفي أن مناخ الاستثمار في مصر لا يزال قويًا وجاذبًا، في ظل وجود خطط واستراتيجيات واضحة لتعزيز الإنتاج ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

