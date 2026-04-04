ثروت الخرباوي: الإخوان إلى زوال .. ومحاولات لإعادة التموضع في أوروبا

أكد ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تمر بمرحلة تراجع حاد، مشددًا على أنها "تتجه إلى نهايتها"، وأن المشهد بات أقرب إلى "انتظار تشييع جنازتها".

وقال "الخرباوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن هناك فارقًا واضحًا بين من يدافعون عن التنظيم ومن يدافعون عن الدولة والدين، موضحًا: "هم يدافعون عن التنظيم، ونحن ندافع عن الإسلام، وهم يحمون الجماعة، ونحن نحمي مصر".

وأشار إلى وجود تحركات من جانب الجماعة لإعادة التموضع خارج المنطقة، لافتًا إلى اتجاه بعض عناصرها نحو هولندا، بهدف إنشاء مراكز نشاط جديدة، خاصة على المستوى السياسي والإعلامي، من خلال كيانات مثل "حركة ميدان"، التي وصفها بأنها تمثل الجناح السياسي والإعلامي المرتبط بحركة "حسم".

وأضاف الخرباوي أن الجماعة تحاول نفي صلتها بالعمليات الإرهابية، رغم ما وصفه بوجود ارتباطات غير مباشرة عبر أذرع مختلفة، مؤكدًا أن هذا النمط من الإنكار يمثل جزءً من استراتيجيتها.

وتطرق إلى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحًا أن مصر واجهت خلال تلك المرحلة تحديات أمنية كبيرة، لكنه أشار إلى أن مؤسسات الدولة تعاملت بحذر مع الملفات الحساسة، ولم تسمح بوصول المعلومات الأكثر خطورة بشكل كامل.

وأوضح أن بعض القضايا التي أُثيرت لاحقًا، ومنها اتهامات تتعلق بتسريب معلومات، جاءت نتيجة تداول ملفات محدودة، مشددًا على أن الدولة تمكنت في النهاية من استعادة السيطرة وحماية أمنها القومي.