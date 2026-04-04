تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ثروت الخرباوي: الإخوان إلى زوال .. ومحاولات لإعادة التموضع في أوروبا

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
أكد ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تمر بمرحلة تراجع حاد، مشددًا على أنها "تتجه إلى نهايتها"، وأن المشهد بات أقرب إلى "انتظار تشييع جنازتها".

وقال "الخرباوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن هناك فارقًا واضحًا بين من يدافعون عن التنظيم ومن يدافعون عن الدولة والدين، موضحًا: "هم يدافعون عن التنظيم، ونحن ندافع عن الإسلام، وهم يحمون الجماعة، ونحن نحمي مصر".

وأشار إلى وجود تحركات من جانب الجماعة لإعادة التموضع خارج المنطقة، لافتًا إلى اتجاه بعض عناصرها نحو هولندا، بهدف إنشاء مراكز نشاط جديدة، خاصة على المستوى السياسي والإعلامي، من خلال كيانات مثل "حركة ميدان"، التي وصفها بأنها تمثل الجناح السياسي والإعلامي المرتبط بحركة "حسم".

وأضاف الخرباوي أن الجماعة تحاول نفي صلتها بالعمليات الإرهابية، رغم ما وصفه بوجود ارتباطات غير مباشرة عبر أذرع مختلفة، مؤكدًا أن هذا النمط من الإنكار يمثل جزءً من استراتيجيتها.

وتطرق إلى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحًا أن مصر واجهت خلال تلك المرحلة تحديات أمنية كبيرة، لكنه أشار إلى أن مؤسسات الدولة تعاملت بحذر مع الملفات الحساسة، ولم تسمح بوصول المعلومات الأكثر خطورة بشكل كامل.

وأوضح أن بعض القضايا التي أُثيرت لاحقًا، ومنها اتهامات تتعلق بتسريب معلومات، جاءت نتيجة تداول ملفات محدودة، مشددًا على أن الدولة تمكنت في النهاية من استعادة السيطرة وحماية أمنها القومي.

ثروت الخرباوي الإخوان أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

LG

هاتف LG القابل للتمدد.. مشروع ملغى يكشف عن ابتكار سبق زمنه

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد