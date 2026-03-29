ثروت الخرباوي: استعادة علي عبد الونيس من الخارج رسالة حاسمة.. والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول ضد مخططات الإرهاب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
رنا أشرف

في إطار الضربات الاستباقية التي تنفذها أجهزة الدولة المصرية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، برزت العملية الأخيرة التي أسفرت عن استعادة أحد العناصر المطلوبة الإرهابية علي عبدالونيس من خارج البلاد بعد تتبعه داخل إحدى الدول الإفريقية، كواحدة من أبرز النجاحات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

 وجاءت هذه العملية بعد رصد دقيق لتحركاته، وكشف شبكة من العلاقات التي تربطه بجهات تمويل وعناصر تنفيذية، قبل أن تتم إعادته إلى مصر تمهيدًا لمحاسبته قانونيًا.

وتعكس هذه العملية تطورًا لافتًا في قدرات الأجهزة الأمنية، سواء على مستوى العمل الاستخباراتي العابر للحدود أو التنسيق الدولي، فضلًا عن النجاح في تتبع أنماط التواصل المشفر وتحويلها إلى أدلة ملموسة. 

وأوضح الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، دلالات هذه العملية، وأبعادها الاستراتيجية، وانعكاساتها على مسار المواجهة مع التنظيمات المتطرفة.

وأكد الدكتور ثروت الخرباوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن النجاح الذي تحقق في العملية الأخيرة واستعادة أحد العناصر الهاربة يمثل نقلة استراتيجية نوعية في أداء أجهزة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يحمل دلالات متعددة على مستوى العمل الأمني والاستخباراتي.

الخرباوي: لا ملاذ آمن للهاربين بعد الآن

وأوضح الخرباوي أن تجاوز العملية للحدود الجغرافية يعكس قدرات استخباراتية متقدمة، حيث نجحت الأجهزة في تتبع هدف نوعي داخل عمق إحدى الدول الإفريقية وإعادته للمحاكمة، وهو ما يوجه رسالة حاسمة بأن فكرة “الملاذ الآمن” لم تعد قائمة بالنسبة للعناصر الهاربة.

وأضاف أن العملية كشفت عن قدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك ما يعرف بالشبكات الهجينة، التي تجمع بين أذرع إعلامية بالخارج، ومصادر تمويل، وأذرع تنفيذ مسلح، مثل حركة حسم، مؤكدًا أن هذا “الضرب المتوازي” يحد بشكل كبير من قدرة تلك التنظيمات على إعادة التموضع أو المناورة.

تطور غير مسبوق في تتبع الاتصالات المشفرة وتحويلها لأدلة

وأشار إلى أن تحويل البيانات الرقمية ووسائل التواصل المشفرة إلى أدلة مادية واعترافات موثقة يعكس تطورًا ملحوظًا في منظومة مكافحة الإرهاب، خاصة في الجانب السيبراني، وهو ما يعزز من فاعلية المواجهة القانونية والأمنية في آن واحد.

وأكد الخرباوي أن مصر لاتزال مستهدفة ولكن بأساليب مختلفة، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية أعادت تشكيل استراتيجياتها بعد فشل المواجهة المسلحة المباشرة وسقوط العديد من الخلايا.

من المواجهة المسلحة إلى “حرب الاستنزاف النفسي"

وقال إن هذه التنظيمات اتجهت حاليًا إلى ما يعرف بحرب الاستنزاف النفسي، من خلال استغلال التحديات الاقتصادية العالمية لإثارة حالة من السخط الداخلي، والعمل على زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن كل نجاح تحققه الدولة، سواء على مستوى التنمية أو الصفقات الاقتصادية الكبرى، يقابله تصعيد في محاولات الانتقام التنظيمي، عبر نشر الشائعات أو تنفيذ عمليات محدودة ذات طابع استعراضي لإثبات الوجود.

تعاون بين التنظيمات الإرهابية لضرب استقرار المنطقة
 

ولفت إلى أن ظهور مؤشرات على تعاون بين بعض التنظيمات، مثل “المرابطون”، يعكس أن مصر تستهدف باعتبارها حجر زاوية في استقرار المنطقة، وهو ما يدفع قوى الإرهاب، رغم اختلاف مسمياتها، إلى محاولة تقويض هذا الدور.

وشدد الخرباوي على أن الأمن لا يتحقق بالقوة فقط، بل بالوعي أيضًا، معتبرًا أن الوعي المجتمعي يمثل “خط الدفاع الأول” في مواجهة مخططات تلك التنظيمات.

وأوضح أن المواطن الواعي هو القادر على التمييز وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المنصات أو الشخصيات المرتبطة بهذه الجماعات، مؤكدًا أن نشر الوعي يحول دون استغلال الأفراد كأدوات مجانية في حروب المعلومات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحصين الشباب فكريًا، مشيرًا إلى أن إدراكهم لمصير القيادات الهاربة، ومعرفة كيف يتم استغلال بعض العناصر في تمويل أو دعم هذه التنظيمات، يسهم في بناء “مناعة فكرية” قوية تحميهم من الوقوع في دوائر الاستقطاب.

الإرهابي علي عبدالونيس علي عبدالونيس القبض على الإرهابي علي عبدالونيس

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

Honor Magic 8 Pro Air

Honor Magic 8 Pro Air.. تصميم يشبه الآيفون لكن بروح مختلفة

آبل

تطبيقان جديدان من آبل يقلبان تجربة الآيفون في 2026

نيسان كيكس e-Power

نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد