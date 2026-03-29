محمد وازن: إسقاط القيادي الإرهابي عبدالونيس رسالة للخارج قبل الداخل

قدم الدكتور محمد وازن الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الشكر للأجهزة الأمنية في الضربة الأمنية الموجعة واسقاط القيادي الإرهابي علي عبد الونيس.



وتابع الدكتور محمد وازن الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، في لقاء عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنها رسالة للخارج قبل الداخل وأن مصير العبث بأمن البلاد مصير هذه حسم والدولة موجودة وقادرة على الوصول لأي مكان.

وأكمل الدكتور محمد وازن الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه العملية ليست الأخيرة ونشهد الفترة المقبلة عناصر اجرامية أخرى في قبضة رجال الأمن، ودموع الإرهابي دموع التماسيح.

