الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحذيرات من "موت سياسي".. كلفة الحرب تهدد ترامب بانقلاب داخلي في واشنطن

ترامب
ترامب
محمد البدوي

حذّر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من التداعيات الباهظة لأي تدخل بري محتمل، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة تتجاوز مسألة تأمين مضيق هرمز، لتدخل في حسابات أكثر تعقيدًا وخطورة على الداخل الأمريكي.

الرأي العام في الولايات المتحدة

وأوضح فهمي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة أن الرأي العام في الولايات المتحدة لن يتحمل سقوط حتى ضحية أمريكية واحدة، مشددًا على أن أي خسائر بشرية قد تشعل غضب الشارع وتدفع الكونجرس إلى اتخاذ موقف معارض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في شعبيته وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي.

ووصف فهمي موقف ترامب الحالي بأنه "مأزق حقيقي" ناتج عن سياساته، معتبرًا أن المضي في خيار التصعيد العسكري المفتوح قد يتحول إلى ما يشبه "الموت السياسي" الذي يهدد مستقبله.

عملية عسكرية واسعة النطاق

وكشف أستاذ العلوم السياسية عن طلب أولي من البنتاجون لتخصيص ميزانية تقدر بنحو 200 مليار دولار، تمهيدًا لتحويل المواجهات القائمة إلى عملية عسكرية واسعة النطاق، محذرًا من أن فشل المسارات التفاوضية المباشرة قد يؤدي إلى فتح شامل لـ"بنك الأهداف" العسكرية، بما ينذر بتصعيد غير مسبوق في المنطقة.

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران البنتاجون

