سيناتور أمريكي: ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم تُنهِ إغلاق مضيق هرمز

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، إنه تحدث مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أنه "مقتنع" بأن الأخير مستعد لتنفيذ تهديداته بتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران.

وحذر جراهام، في منشور على منصة "إكس"، من أنه في حال فشل طهران في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو إنهاء إغلاقها لمضيق هرمز بحلول 6 أبريل، فإن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستهداف مواقع الطاقة الرئيسية.

وأعرب عن دعمه "الكامل" لهذا الإنذار، الذي جاء عقب منشور للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي منح فيه إيران مهلة 48 ساعة.

وأضاف جراهام أنه بعد حديثه مع ترامب أصبح "مقتنعا تماما" بأن الرئيس سيستخدم "قوة عسكرية ساحقة" إذا استمرت إيران في عرقلة الملاحة في مضيق هرمز ورفض الحل الدبلوماسي، مؤكدا أن موقف ترامب "واضح" في هذا الشأن.