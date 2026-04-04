ديمقراطي أمريكي : ترامب وضع نفسه بمأزق سياسي بسبب شروط مستحيلة لإيران

قال الدكتور نعمان أبوعيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب وضع نفسه في مأزق سياسي وعسكري بسبب التصعيد المستمر ضد إيران، مشيرًا إلى أن الشروط التي فرضها على طهران شبه مستحيلة التحقيق، وهو ما أربك مسار المفاوضات.

وأوضح أبوعيسى، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس منح مهلة من يومين إلى عشرة أيام انتهت في السادس من الشهر الجاري، مهددًا إيران إما بالرضوخ لشروطه أو مواجهة "الجحيم"، لافتًا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة تقارب 20% بعد خطابه الأخير، ما انعكس على التضخم وأسعار السلع الأخرى، وأثر على شعبية الرئيس داخليًا.

وأضاف أن إيران استطاعت أن تربك القيادة الأمريكية، حيث استقال أو أقيل رئيس الجيش الأمريكي مؤخرًا، في مؤشر على وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية بشأن الاستراتيجية، مشددًا على أن أي محاولة أمريكية لاحتلال جزر أو مراكز نفطية إيرانية ستكون سهلة في البداية، لكنها صعبة الاستمرار بسبب قربها من المسيرات الإيرانية واحتمال تكبد خسائر كبيرة.

وأكد أبوعيسى، أن الشعب الأمريكي والجيش لا يرغبان في تحمل المزيد من الخسائر البشرية، وهو ما يجعل التهديدات الأمريكية أكثر تعقيدًا من الناحيتين العملية والسياسية، مشيرًا إلى أن إيران لم ترضخ حتى الآن ولم تسقط رغم التصعيد.