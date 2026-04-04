والدة الطالب عصام: الناس ظالمانا وإحنا مش بنعمل تريند.. ومدير المدرسة عوضنا بشنطة جديدة

كشفت والدة الطالب عصام تلميذ المنيا، صاحب واقعة «تريند الشنطة»، تفاصيل الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو للطالب وهو يروي موقفه بطريقة عفوية لاقت إعجاب المتابعين.

وأضافت والدة عصام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «والله أنا مش عارفة أقول لحضرتك الحكاية خدت إيه.. إحنا مالناش في الحاجات دي خالص، وإحنا تحت الصفر ومش بتوع تريند».

وأوضحت والدة الطالب تفاصيل ما حدث، مؤكدة أن شنطة عصام ضاعت بالفعل ولم يتم العثور عليها، قائلة: «شنطة عصام مجتش أصلاً، الشنطة ضاعت فعلاً، بس المدير مشكور لما لقى الدنيا كده وأنا زعلانة عوضنا بشنطة جديدة وكتب جديدة وكل حاجة جديدة، ويشكر وألف شكر لحضرته».

وأضافت: الموضوع كان من الممكن أن ينتهي بشكل ودي دون انتشار واسع، قائلة: «الموضوع كان هيتحل بينا وبين بعض، بس هو الخير عند ربنا، وربنا هو اللي مشينا في الموضوع ده».

وتابعت والدة الطالب خلال المداخلة: «الناس ظالمانا وبيقولوا إحنا بنعمل شو وتريند، والله إحنا ناس على قد حالنا ومش عايزين غير إننا نربي عيالنا، وعصام ابني تعبان والله النهاردة».