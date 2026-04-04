رفع الأجور في زمن الأزمات .. كيف توازن الدولة بين حماية العمال وضغوط الاقتصاد؟

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يضعون الحفاظ على العمالة الحالية في مقدمة أولوياتهم، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة، في ظل سعيها لضبط الإنفاق وإعداد موازنة جديدة وسط اضطرابات اقتصادية عالمية متصاعدة.

تداعيات الحروب والصراعات

وأوضح السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة التعقيد، لافتًا إلى أن كلًا من أوروبا والولايات المتحدة تتأثران بتداعيات الحروب والصراعات، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه رغم هذه الضغوط، لم تتجه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يراعي الأبعاد الاجتماعية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد العالمي.