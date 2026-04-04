مصطلح غير علمي.. حقيقة تعرض مصر لـعاصفة دموية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر لن تتأثر بأي عواصف خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، وذلك بعد فترة من التقلبات الجوية ونشاط الرياح وهطول الأمطار خلال الأيام الماضية.

وشددت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على ضرورة متابعة مصادر المعلومات الرسمية، مؤكدة أنه لا توجد أي عواصف رملية أو ترابية متوقعة خلال الساعات المقبلة، نافية ما يتم تداوله بشأن حدوث ما يسمى بـ"العاصفة الدموية".

ونوهت منار غانم بأن هذا المصطلح غير علمي ولا أساس له من الصحة، نافية أن تتعرض البلاد لعاصفة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أن ما يتم تداوله الآن يدخل ضمن الشائعات المتداولة، مطالبة بضرورة تحري الدقة وانتقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة، مؤكدة على أن مصر لن تتعرض لأي سوء في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.