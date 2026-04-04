شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

منار عبد العظيم

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد خلال الأسبوع الجاري حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة لا تؤثر بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأوضحت أن الطقس يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يصبح مائلًا للبرودة خلال الليل، في ظل تفاوت طبيعي في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تسجل محافظات الصعيد درجات أعلى مقارنة بالمناطق الشمالية.

فرص أمطار خفيفة دون تأثير

أشارت غانم إلى وجود احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الأمطار غير مؤثرة ولا تمثل أي خطورة أو تعطيل للحياة اليومية.

نشاط رياح وأتربة خفيفة

وأضافت أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 20 و40 كم/س، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء.

وقد يصاحب هذا النشاط بعض الأتربة الخفيفة، خاصة في مناطق السواحل الغربية ومحافظات الصعيد، لكنها لن تصل إلى حد العواصف القوية أو المؤثرة.

حقيقة العاصفة “الدَموية”

نفت غانم بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مصر لما يُعرف بـ”العاصفة الترابية الدموية” خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن العاصفة التي أُثير حولها الجدل كانت قد أثرت بالفعل على مناطق في شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، لكنها انتهت دون أن تمتد تأثيراتها إلى الأراضي المصرية بشكل يُذكر.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

شددت هيئة الأرصاد الجوية على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة حالة الطقس، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير القلق دون مبرر.

وأكدت أن الأسبوع الجاري سيظل مستقرًا إلى حد كبير، مع استمرار الأجواء الربيعية وغياب أي ظواهر جوية حادة تستدعي القلق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن سوء الطرق الداخلية بين مدن وقرى البحيرة وتدهور البنية التحتية

تعبيرية

بالقانون.. حظر تسجيل العلامات التجارية المخلة بالنظام العام

مخلفات

بعد تصريحات البيئة.. ضوابط جديدة لتجميع المخلفات البلدية داخل المدن لضمان بيئة آمنة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد