الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد خلال الأسبوع الجاري حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة لا تؤثر بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأوضحت أن الطقس يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يصبح مائلًا للبرودة خلال الليل، في ظل تفاوت طبيعي في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تسجل محافظات الصعيد درجات أعلى مقارنة بالمناطق الشمالية.

فرص أمطار خفيفة دون تأثير

أشارت غانم إلى وجود احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الأمطار غير مؤثرة ولا تمثل أي خطورة أو تعطيل للحياة اليومية.

نشاط رياح وأتربة خفيفة

وأضافت أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 20 و40 كم/س، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء.

وقد يصاحب هذا النشاط بعض الأتربة الخفيفة، خاصة في مناطق السواحل الغربية ومحافظات الصعيد، لكنها لن تصل إلى حد العواصف القوية أو المؤثرة.

حقيقة العاصفة “الدَموية”

نفت غانم بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مصر لما يُعرف بـ”العاصفة الترابية الدموية” خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن العاصفة التي أُثير حولها الجدل كانت قد أثرت بالفعل على مناطق في شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، لكنها انتهت دون أن تمتد تأثيراتها إلى الأراضي المصرية بشكل يُذكر.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

شددت هيئة الأرصاد الجوية على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة حالة الطقس، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير القلق دون مبرر.

وأكدت أن الأسبوع الجاري سيظل مستقرًا إلى حد كبير، مع استمرار الأجواء الربيعية وغياب أي ظواهر جوية حادة تستدعي القلق.