اجتماعا موسعا بجنوب الأقصر لرصد المتغيرات المكانية على الرقعة الزراعية

عقد اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من مسؤولي الزراعة، وذلك للتنسيق المشترك بين الجهات المعنية لمتابعة ملف المتغيرات المكانية على الرقعة الزراعية والتصدي الفوري لأي محاولات تعدٍ.

وشهد الاجتماع حضور نواب رئيس المركز، وممثلي الإدارة الهندسية، وإدارة المتغيرات المكانية، حيث تم خلاله مناقشة آليات رصد التغيرات على الأراضي الزراعية باستخدام أحدث الوسائل المتاحة، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات في مهدها قبل تفاقمها.

وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، حفاظًا على الرقعة الزراعية التي تُعد ثروة قومية.

كما شدد على ضرورة استمرار المتابعة الدورية وتفعيل دور لجان الرصد، مع رفع تقارير لحظية عن أي مخالفات يتم رصدها، والعمل على إزالتها فورًا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء العشوائي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق أعلى معدلات الانضباط في ملف المتغيرات المكانية، وحماية الرقعة الزراعية من أي تعديات مستقبلية.