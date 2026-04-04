وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالأقصر

استقبلت محافظة الأقصر وفداً وزارياً رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يترأسه الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير لشئون التعليم الفني.

ضم الوفد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

واستهدفت الزيارة تفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة، والوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بها، خاصة مع انطلاقها هذا العام كأول تجربة من نوعها داخل الأقصر.

وشملت الجولة مدرستي “إي إف جي هيرمس” للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الطود التعليمية، و“وِي” للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الأقصر التعليمية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، يرافقه عبد الرحمن أحمد، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم الجمل، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد سيد، مدير إدارة الأقصر التعليمية، والطاهر عبد الحميد، مدير إدارة الطود التعليمية.

وخلال زيارة مدرسة “إي إف جي هيرمس”، استعرض الطلاب عدداً من مشروعاتهم في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تعكس مستوى التدريب العملي الذي يتلقونه.

كما تفقد الوفد الصوب الزراعية الذكية ووحدات إنتاج التمور المحشوة والفواكه المجففة، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه من مستوى متقدم في التجهيزات وجودة التنفيذ، مؤكدين أن هذه النماذج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني.

وأعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بهذه التجربة التعليمية الفريدة، مؤكدين أنها أتاحت لهم اكتساب مهارات عملية حقيقية تؤهلهم لسوق العمل، معربين عن تطلعهم إلى فرص عمل متميزة في المستقبل بفضل ما يتلقونه من تدريب متطور.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، خلال الجولة، حرص الوزارة على دعم وتطوير منظومة التعليم الفني بشكل عام، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل خاص، باعتبارها أحد أهم محاور إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقاً لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى استمرار التوسع في هذه النوعية من المدارس وتقديم كافة سبل الدعم لها.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية بمدرستي العوامية الرسمية لغات، والشهداء الابتدائية بإدارة الأقصر التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.