الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالأقصر

وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالأقصر
وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالأقصر
شمس يونس

استقبلت محافظة الأقصر  وفداً وزارياً رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يترأسه الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير لشئون التعليم الفني.

ضم الوفد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

واستهدفت الزيارة تفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة، والوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بها، خاصة مع انطلاقها هذا العام كأول تجربة من نوعها داخل الأقصر. 

وشملت الجولة مدرستي “إي إف جي هيرمس” للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الطود التعليمية، و“وِي” للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الأقصر التعليمية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، يرافقه عبد الرحمن أحمد، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم الجمل، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد سيد، مدير إدارة الأقصر التعليمية، والطاهر عبد الحميد، مدير إدارة الطود التعليمية.

وخلال زيارة مدرسة “إي إف جي هيرمس”، استعرض الطلاب عدداً من مشروعاتهم في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تعكس مستوى التدريب العملي الذي يتلقونه.

كما تفقد الوفد الصوب الزراعية الذكية ووحدات إنتاج التمور المحشوة والفواكه المجففة، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه من مستوى متقدم في التجهيزات وجودة التنفيذ، مؤكدين أن هذه النماذج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني.

وأعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بهذه التجربة التعليمية الفريدة، مؤكدين أنها أتاحت لهم اكتساب مهارات عملية حقيقية تؤهلهم لسوق العمل، معربين عن تطلعهم إلى فرص عمل متميزة في المستقبل بفضل ما يتلقونه من تدريب متطور.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، خلال الجولة، حرص الوزارة على دعم وتطوير منظومة التعليم الفني بشكل عام، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل خاص، باعتبارها أحد أهم محاور إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقاً لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى استمرار التوسع في هذه النوعية من المدارس وتقديم كافة سبل الدعم لها.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية بمدرستي العوامية الرسمية لغات، والشهداء الابتدائية بإدارة الأقصر التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

ترشيحاتنا

الكهرباء

تشغيل ومراقبة وحدات الإنتاج.. دور مراكز التحكم في الطاقة

البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد