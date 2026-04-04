الأقصر الأزهرية تعقد مسابقة "الأزهري الصغير" بمشاركة واسعة من الطلاب

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية مسابقة "الأزهري الصغير"، تحت رعاية الشيخ محمود الطيب أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ومتابعة محمد بكري علي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضور الشيخ ، هشام موسى موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار دعم المواهب الطلابية وتنمية مهارات النشء.

جاء ذلك بإشراف الدكتورة هالة محمد حسن، مدير رياض الاطفال ، والشيخ أشرف النوبي، مدير شؤون القرآن الكريم، وسهير محمد أحمد، مدير الكمبيوتر التعليمي، إلى جانب عدد من موجهي العموم بالمنطقة.

أُقيمت فعاليات المسابقة بمعهد الأقصر الجديد، بجوار ديوان عام منطقة الأقصر الأزهرية، حيث شهدت تنافسًا مميزًا بين الأطفال المشاركين، في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.

وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرات التلاميذ العلمية والثقافية، وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتميز، قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

وأكد القائمون على المسابقة حرص منطقة الأقصر الأزهرية على دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، متمنين دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب المشاركين.