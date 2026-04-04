مفيش استثناء .. أحمد موسى : العالم كله بياخد إجراءات قوية برفع أسعار الطاقة والبنزين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على إجراءات ترشيد مطلوبة وهناك حالة من عدم اليقين تزداد بشكل يومي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترامب يتوعد ايران ويمهلهم 48 ساعة قبل فتح أبواب الجحيم عليهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العالم كله بياخد اجراءات قوية جدا خاصة برفع اسعار الطاقة والبنزين والوقود ومفيش دولة مستثناة

حرب ايران تخنق الامدادات العالمية ونقص النفط يتحول الى ازمة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" انهاردة الاتحاد الأوروبي بيطالب انه لابد من تفعيل منظومة العمل عن بعد وذلك لمواجهة تداعيات حرب ايران الاقتصادية.

