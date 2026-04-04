أحمد موسى: الجمعة الأصعب على أمريكا منذ بداية التوتر مع إيران

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "‏وسط أصعب يوم يمر على أمريكا منذ الحرب على إيران :

‏الرئس الأمريكى ترامب يهدد إيران فى حالة تعرض الطيار المفقود لأذى وقال لست مستعدا الحديث عما ستقوم به الولايات المتحدة اذا تعرض الطيار الأمريكى لأذى ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن الطيار الثاني المفقود بعد إسقاط المقاتلة F15"

وتشهد الساحة تطورات ميدانية لافتة، حيث أعلنت مصادر أمريكية وإسرائيلية سقوط مقاتلة أمريكية من طراز F-15E داخل الأراضي الإيرانية، في واقعة تُعد الأولى من نوعها منذ عدة أسابيع من التصعيد العسكري.

وبحسب المصادر، تمكنت فرق الإنقاذ من استعادة أحد فردي طاقم الطائرة، بينما لا يزال مصير الآخر غير معروف حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، عن سقوط طائرة عسكرية أمريكية أخرى في منطقة الخليج العربي خلال اليوم نفسه، حيث تم إنقاذ قائدها.

وأوضحت التقارير أن الطائرة من طراز A-10 «وورثوغ» سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بالتزامن تقريبًا مع حادث إسقاط المقاتلة الأولى داخل الأراضي الإيرانية، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث