الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط شظايا صاروخية إيرانية بمنطقة المارينا في الإمارات.. ماذا حدث؟

محمود نوفل

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات أن الجهات المختصة نجحت في التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي ناجح على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، دون وقوع حريق أو تسجيل أي إصابات.

وفي وقت لاحق ؛ تعرضت ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة "السالمي" لاستهداف مباشر بطائرة مسيّرة إيرانية، أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في الإمارات، وفق ما أعلنته "مؤسسة البترول الكويتية".

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الاستهداف، ما أدى إلى أضرار مادية في بدن السفينة، واندلاع حريق على متنها، مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة.

وأكدت في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابات بشرية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق.


من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن الجهات المختصة تتعامل مع حادث ناجم عن طائرة مسيّرة استهدفت ناقلة نفط كويتية في مياه الإمارة، من دون وقوع إصابات.

وأوضح في منشور على "إكس"، أن فرق الإطفاء البحري تواصل جهودها للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعيات الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.


وأضاف أنه تم تأمين سلامة جميع أفراد ناقلة النفط البالغ عددهم 24 شخصاً.

في نهاية فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

 وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل وقواعد أمريكية، بالإضافة إلى منشآت مدنية وصناعية في دول عربية وخليجية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد