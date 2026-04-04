سقوط شظايا صاروخية إيرانية بمنطقة المارينا في الإمارات.. ماذا حدث؟

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات أن الجهات المختصة نجحت في التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي ناجح على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، دون وقوع حريق أو تسجيل أي إصابات.

وفي وقت لاحق ؛ تعرضت ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة "السالمي" لاستهداف مباشر بطائرة مسيّرة إيرانية، أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في الإمارات، وفق ما أعلنته "مؤسسة البترول الكويتية".

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الاستهداف، ما أدى إلى أضرار مادية في بدن السفينة، واندلاع حريق على متنها، مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة.

وأكدت في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابات بشرية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق.



من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن الجهات المختصة تتعامل مع حادث ناجم عن طائرة مسيّرة استهدفت ناقلة نفط كويتية في مياه الإمارة، من دون وقوع إصابات.

وأوضح في منشور على "إكس"، أن فرق الإطفاء البحري تواصل جهودها للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعيات الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.



وأضاف أنه تم تأمين سلامة جميع أفراد ناقلة النفط البالغ عددهم 24 شخصاً.

في نهاية فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل وقواعد أمريكية، بالإضافة إلى منشآت مدنية وصناعية في دول عربية وخليجية.