تعرض ناقلة نفط كويتية بميناء دبي لاعتداء إيراني

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن تعرض ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) لاستهداف مباشر إيراني آثم، وذلك أثناء تواجدها في منطقة /المخطاف/ بميناء دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.





وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الحادث، حيث أسفر الاعتداء عن أضرار مادية في بدن السفينة واندلاع حريق على متنها مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة.





ولفت البيان إلى أن فرق الطوارئ تباشر حاليا عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تقييم الأضرار بشكل دقيق بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الناقلة والبيئة.